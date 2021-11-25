Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Larva nedir? Larva nasıl oluşur?

LARVA NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Larva (Latince; çoğul larvae), özellikle aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapı. Döllenmiş yumurtanın oluşmasından (ya da bazı canlılarda, dışarı atılmasından) koryon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresi.

Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar. Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.

• Sölentereler de Planula, Veliger,

• Şeritlilerde (Cestoda), Onkosfera, Sistoserkus,

• Parazit kelebeklerde Mirasidiyum, Sposist, Redi, Serkariya, Metaserkariye,

• Yumuşakçalarda ve halkalısolucanlarda Trokofor,

• Derisidikenlilerde Bipinnaria, Branchiolaria,

• Kabuklularda Nauplius, Zoea larvaları görülür. Bilinen bazı örnekler ise şöyledir:

LARVALAR NEREDE OLUŞUR?

• Her türlü besin artıkları ve bunlardan oluşan çöplükler,

• Hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler,

• Açık lağım, kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler,

• Açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları,

• Hayvan leşleri,

• Cesetler

• Gıda ve deri ile ilgili sanayiden dökülen artıklar,

• Mezbaha ve hayvan kesim yerleri

• Balık pazarları, semt pazarları, piknik yerleri.

• Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar. Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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