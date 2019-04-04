Larry Kudlow: Çinli Yetkililer ABD'nin Fikri Mülkiyet Endişelerini Anlayışla Karşıladı

– Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çinli yetkililerin ABD'nin IP hırsızlığı, teknoloji transferi ve bilgisayar korsanlığı konusundaki endişelerini "anlayışla karşıladığını" açıkladı.

Kudlow katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ilk kez bir konuda haklı olduğumuzu kabul ettiler. Bunun da müzakerelerin iyi ilerlemesine yol açtığını düşünüyorum" dedi.

Kudlow, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Doanld Trump'la görüştüğü G20 Zirvesi'nde ABD tarafını dinlemeye açık olduğunu belirtirken, "Jinping asla 'Hayır biz böyle bir şey yapmadık' demedi, o her zaman bizi dinlemeye açıktı. ve bunun iyi bir gelişmeye yol açtığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA