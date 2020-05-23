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Larkin: "Euroleague devam etmemeli"

Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin, korona virüs salgını yüzünden durdurulan THY Euroleague'in yeniden başlamasının doğru olmayacağına inandığını söyledi.

Larkin:
23.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:39

Anadolu Efes'te forma giyen Shane Larkin, korona virüs salgını yüzünden durdurulan THY Euroleague'in yeniden başlamasının doğru olmayacağına inandığını söyledi.

Shane Larkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncuların fiziksel ve zihinsel anlamda form tutmakta zorlandığını belirterek, "Olası geri dönüş, virüse yakalanma riski dışında birçok sakatlık ihtimalini de beraberinde getiriyor. Euroleague, dünyanın en iyi basketbol liglerinden biri. Her takım, şampiyonluk yolunda eşit fırsatı hak ediyor. Euroleague şampiyonu, kimin antrenman yapma imkanı olduğu ya da olmadığına göre belirlenmemeli. Antrenörler ve oyuncular olarak tüm sezon boyunca sıkı çalışma, her maça en iyi takımı sürme kriterleri doğrultusunda belirlenmeli. Bu uzun ara, açıkça kimi oyuncu ve takımlara adil olmayan bir avantaj oluşturuyor" dedi.

"Risk altında olacağız"

Oyuncular olarak risk altında olduklarını belirten Larkin, "Bu, sezon başında koyduğumuz hedefti ancak şu an gerçekçi olmak gerekirse herkesin sağlığı ve güvenliği çok daha önemli. Aynı durumda olan herkes adına sesimi duyurmak istedim çünkü sezonun devam etmesi durumunda biz oyuncular, risk altında olacağız. Görüşümün, basketbol oynamayı istememekle ilgisi yok. Herkes kadar biz de basketbolu özledik. Çoğu oyuncunun basketbol oynamak için doğru zaman olmadığını hissettiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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