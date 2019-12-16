Larkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

16.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:04

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım daveti için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir televizyon kanalında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının Shane Larkin'e açık olduğunu söylemesinin ardından Larkin'den yanıt geldi. ABD'li yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA