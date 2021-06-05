'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu
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'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu

'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin bulunduğu araçtan ve yaşadıkları ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin bulunduğu araçtan ve yaşadıkları ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik şüpheli bir ticari taksiyi durdurdu. Narkotik köpeği Larissa'nın da kullanıldığı aramada 115 gram ve 6 fişek skunk, 4 adet ekstacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 915 TL para ele geçirildi.

İkametlerinden kenevir çıktı

Araçtaki şüphelilerin ikametlerinde de yapılan aramalarda, toplam 42 kök Hint keneviri maddesi, 72 adet uyuşturucu maddelerden ekstasy hap, 27 fişek skunk, o.48 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmesinde kullanılan sıvı gübre, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Ö.S. ve A.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu
'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu
'Larissa' uyuşturucuyu böyle buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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