Larissa uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Larissa uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Larissa uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Larissa buldu Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaparak gençleri...

19.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:28

Larissa uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Larissa buldu

TEKİRDAĞ - Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaparak gençleri zehirleyen şüphelilere operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 3 şahsın ikamet ve müştemilatlarında yapılan arama neticesinde fişeklenmiş halde 192 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, fişeklenmemiş halde 800 gram uyuşturucu sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL para ele geçiridi.

Polis ekipleri konu ile ilgili olarak M.V., N.V. ve F.Ş. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Larissa uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

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