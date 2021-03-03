Larissa nerede? Larissa konumu ve haritası! Larissa Türkiye'ye yakın mı?
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Larissa nerede? Larissa konumu ve haritası! Larissa Türkiye'ye yakın mı?

03.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:30
Larissa nerede? Larissa konumu ve haritası! Larissa Türkiye'ye yakın mı?

AFAD'ın aktardığı verilere göre, merkezi Yunanistan'ın Larissa kenti yakınları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişme sonrası Larissa konumu, haritası ve Larissa nerede olduğu araştırıldı.

AFAD, Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, 3 kilometre derinlikteki sarsıntının 13.16'da gerçekleştiğini duyurdu. Peki, Larissa nerede? Larissa konumu ve haritası! Larissa Türkiye'ye yakın mı?

LARİSSA NEREDE?

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinin en büyük şehri ve aynı adı (Larisa) taşıyan ilin (nomos) merkezidir.

Yenişehir (Larissa) merkezin 2001 nüfusu 125000, il genelinin nüfusu 282000'dir. Ekonomisinin tarıma dayalı niteliği sürmektedir. Yunanistan iç siyaseti açısından, Yunanistan Komünist Partisi'nin geleneksel bir kalesidir..

LARİSSA HARİTASI

Larissa nerede? Larissa konumu ve haritası! Larissa Türkiye'ye yakın mı?
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