Larissa nerede? Larissa konumu ve haritası! Larissa Türkiye'ye yakın mı?

AFAD'ın aktardığı verilere göre, merkezi Yunanistan'ın Larissa kenti yakınları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişme sonrası Larissa konumu, haritası ve Larissa nerede olduğu araştırıldı.