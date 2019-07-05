Larin, Zulte Waregem'e kiralandı

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'i Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvetin 2019-2020 sezonu sonuna kadar Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, iki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Zulte Waregem'in sezon sonunda 2,5 milyon avro karşılığında Larin'i satın alma hakkının bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer olan Larin, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 8 gol attı.

Kaynak: AA