Larin'den Beşiktaş'a kötü haber
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Larin'den Beşiktaş'a kötü haber

Larin'den Beşiktaş'a kötü haber
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'a, Cyle Larin'den kötü haber geldi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'a, Cyle Larin'den kötü haber geldi. Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı golcü, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "Futbolcumuz Cyle Larin'in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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