Larende Alt Geçidi Eylül'de Tamam

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen, yaklaşık 40 yıl önce tren yolu hattının diğer tarafında kalan mahalleleri ulaşım bakımından şehir merkezine bağlantısını sağlamak için üst geçit yapımına başlanan ve Larende, Sümer Mahallelerini şehir merkezine bağlayacak olan Larende Alt Geçidi Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan çalışma alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların geldiği son durum hakkında bilgiler veren Başkan Çalışkan şöyle konuştu: "Tren yolunun diğer tarafında kalan mahallelerimize hayat verecek bir projede çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için Karaman Belediyesi olarak gereken bütün desteği veriyoruz. Şu anda 100. Yıl Caddesi'nin stadyum tarafına geçilmiş durumda. Bu noktadaki çalışmalardan dolayı yolu trafiğe kapattık. Larende Alt Geçidi İnşallah Eylül Ayı'nda Karamanımızın hizmetinde olacak. Hayırlı olsun" dedi.

