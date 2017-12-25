Lara Yavaş Bornova Becker'e İmza Attı

Transferlerine devam eden Bornova Beckerspor, İzmirli uzun forvet Lara Yavaş'a imza attırdı.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Bornova Beckerspor bir imza daha attı. 1997 doğumlu 1,82 boyundaki İzmirli uzun forvet Lara Yavaş, Bornova Beckerspor forması giyecek. Fenerbahçe altyapısında yetişen Lara, sırasıyla Urla Pera ve Bayraklı Belediyesi ekiplerinde mücadele etti. - İZMİR