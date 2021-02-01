Lara ölümden döndü
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Lara ölümden döndü

01.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:49
Lara ölümden döndü

Lara, ölümden döndü. Antalya'nın Alanya'nın ilçesine yerleşen şarkıcı, Instagram'da canlı yayın yaptığı sırada, yaşadığı ilginç bir anı paylaştı

Lara, "Tesadüf eseri yoldan geçerken karşıma çıkan portakal ağacından yere düşen portakalları görünce duraksadım. "Yazık bu yere düşen portakalları ihtiyacı olan birilerine verseler ya olmaz mıydı?" diye içimden söylenirken, karşıma pompalı tüfekle çıkan yaşlı biri, 'Sen burada ne yapıyorsun? Ne işin var hırsız mısın? Buradan hemen git' dedi. Kısa süre şok yaşadım" diyerek, korku dolu anlarını anlattı.

Kaynak: Snob Magazin

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