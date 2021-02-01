Lara ölümden döndü

Lara, "Tesadüf eseri yoldan geçerken karşıma çıkan portakal ağacından yere düşen portakalları görünce duraksadım. "Yazık bu yere düşen portakalları ihtiyacı olan birilerine verseler ya olmaz mıydı?" diye içimden söylenirken, karşıma pompalı tüfekle çıkan yaşlı biri, 'Sen burada ne yapıyorsun? Ne işin var hırsız mısın? Buradan hemen git' dedi. Kısa süre şok yaşadım" diyerek, korku dolu anlarını anlattı.

Kaynak: Snob Magazin