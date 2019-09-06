Lara Filmi

06.09.2019 14:54

Lara’nın 60. doğum günü, bu zamana kadar kutladığı günlerden farklı bir anlam içermektedir. Lara’nın oğlu Viktor, ilk piyano konserini tam da annesinin doğum gününde verecektir. Oğlu için bir müzik kariyeri çizen Lara, bu özel günün doğum gününe denk gelmesinden ayrıca memnundur. Lara, bu özel gün için ne kadar mutlu olsa da o kadar da endişelidir. Konsere bir hafta kala oğlu ile iletişim kuramayan ve konserin kendisini pek tatmin etmeyeceğini düşünmeye başlayan Lara, bu günü kurtarmak için harekete geçmeye karar verir. Konserin satılmayan tüm biletlerini alan Lara, tanıştığı herkese biletleri hediye eder. Lara, bu geceyi unutulmaz kılmaz için ne kadar çaba sarf etse de işler bir o kadar kontrolünden çıkar.

Yönetmen: Jan Ole Gerster

Senaryo: Blaz Kutin

Oyuncular: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, André Jung, Gudrun Ritter, Rainer Bock, Susanne Bredehöft, Maria Dragus, Mala Emde, Mark Filatov, Edin Hasanovic, Steffen Jürgens, Alexander Khuon, Tina Pfurr, Birge Schade, Hildegard Schroedter, Johann von Bülow, Stephan Taubert

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Lara

Yapımcı Firma: Schiwago Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: Filmartı Film

Vizyon Tarihi: 20.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com