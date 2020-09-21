Lara Di Lara Sazova'da sahne aldı
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Lara Di Lara Sazova'da sahne aldı

Lara Di Lara pandemi döneminde sanatseverlere moral olması amacıyla solo performansıyla Sazova Amfi Tiyatro'da sahne aldı.

Lara Di Lara Sazova'da sahne aldı
21.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:04

Her yıl birbirinden önemli sanatçıları Eskişehirliler ile buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, maske ve mesafe kurallarına uyarak sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cuma günleri düzenlediği Senfoni Orkestrası konserlerinin yanı sıra bu hafta sonunda alternatif pop müziğin önemli temsilcilerinden Lara Di Lara'yı Eskişehirliler ile buluşturdu. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'da şarkılarını seslendiren Dilara Sakpınar, solo performansıyla Eskişehirlilerden tam not aldı.

Pandemi nedeniyle sanattan uzak kalmak zorunda kalınan şu günlerde kurallara uyarak Eskişehirliler ile bir kez daha buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dilara Sakpınar, Eskişehir'in kültür, sanat ve sanatçıya değer veren bir kent olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e sanatın ve sanatçının yanında olduğu için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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