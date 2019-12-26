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Lara

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

26.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:09
Lara

genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Lara"

"Oh Boy" filmiyle tanınan Jan Ole Gerster'in yönettiği "Lara", 60. yaş gününde piyanist oğlunun konserine gitmeye karar veren bir kadının, bu süreçte oğluyla olan ilişkisini ve kendi geçmişini sorgulamaya başlamasını konu ediniyor.

Senaryosu Blaz Kutin imzası taşıyan filminde Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, Rainer Bock, Edin Hasanovic ve Maria Dragus gibi isimler rol aldı.

Kaynak: AA

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: Lara
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