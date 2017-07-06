ABD'ye yapılan uçuşlarda Türk Hava Yolları ve Emirates Airline'a uygulanan "laptop yasağı" kaldırıldı. Mart'ta başlayan yasak, diğer altı havayolu şirketine uygulanmaya devam ediliyor.



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Yasak birkaç gün önce Abu Dabi'deki "güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi" üzerine Etihad Airways'den kaldırılmıştı. Şimdi sözkonusu yasak, Emirates ve THY uçularında da kaldırılmış bulunuyor. Ancak yasağın Qatar Airways, Egypt Air, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunan yedi hava alanından dördü için geçerliliğini koruduğunu görüyoruz.



THY'ye uygulanan yasağın kaldırılmasında şirketin bir süredir uyguladığı ETD kontrol süreci etkili oldu. Yasağın getirilme nedeni, ABD'ye uçan yolcuları laptop ve tablet gibi cihazlarla birlikte gelebilecek tehditleri ortadan kaldırmaktı.



