Laptop ve elektrikli bisiklet hırsızı tutuklandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da iş yeri lobisinden 4 bin TL değerinde laptop ve farklı bir adresten elektrikli bisiklet ile elektrikli bisiklete ait aküleri çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlk olay, 17 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Kılınçarslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri lobisinden yaklaşık 4 bin TL değerinde Lenova marka laptopun çalınması olayı üzerine ekipler harekete geçti.

İkinci olay ise 24 Ocak günü saat 08.10 sıralarında Barbaros Mahallesinde meydana geldi. Kilitsiz vaziyette bulunan Yuki marka elektrikli bisiklet ve elektrikli bisiklete ait aküler çalındı. Ekipler olay ile ilgili güvenlik kamera kayıtları inceledi. Bunun üzerine hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli C.D. isimli şahıs, çalmış olduğu elektrikli bisiklet ve aküler ile birlikte yakalandı. Şahsın aynı zamanda laptopu çalan şahıs olduğu da tespit edildi. Çalınan laptopun bulunmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Şüpheli C.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa