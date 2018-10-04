Laptop Hırsızlığı Zanlısı Kayıp Çocuk Çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan laptop hırsızlığı şüphelisinin kayıp çocuk olduğu ortaya çıktı. 5 Eylül tarihinde kayıplara karışan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki D.A.U., Samsun'un Bafra ilçesinde laptop hırsızlığı şüphelisi olarak yakalandı.

İŞ YERİNDEN ÇALDIĞI BİLGİSAYARI SATMAYA GÖTÜRDÜ

Üç gün önce Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden Bayram Yılmaz'a ait laptop çalındı. D.A.U., çaldığı laptopu Güven Sokak'ta bir bilgisayarcıya getirerek 350 liraya pazarlık yaptı. Bilgisayarı alan iş yeri sahibi "Üzerimde fazla para yok. 100 lirasını vereyim, yarın da 250 lirasını veririm" dedi. Bunun üzerine 100 lirayı alan D.A.U., iş yerinden ayrıldı.

BİLGİSAYARIN ÇALINTI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEN ALICI, POLİSE HABER VERDİ

İş yeri sahibi laptopun çalıntı olabileceğini düşünerek durumu polise haber verdi. Kamera kayıtlarını da izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri iş yerini takibe aldı.

5 GÜN ÖNCE DE BAŞKA YERDEN BİLGİSAYAR ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Ekipler, paranın geri kalan kısmını almaya gelen D.A.U.'yu iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, karakoldaki ifadesinde 5 gün önce Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinden de laptop çaldığını itiraf etti. Şüpheli çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

AİLESİ TARAFINDAN ARANIYOR

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde halası Medine U.'nun yanında kalan D.A.U.'dan 1 aydır haber alınamıyordu. D.A.U.'dan 1 aydır haber alamayan halası ve babası Mehmet U. tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. D.A.U. daha önce de ailesine haber vermeden kayıplara karışmıştı. Ailesi bir televizyon programına çıkarak kayıp olduğunu iddia etmişti. D.A.U., 2 ay sonra 05.10.2017 tarihinde Bafra'da bir internet kafede görülmüş ve polis tarafından ailesine teslim edilmişti.