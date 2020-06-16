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Lapsekili üreticiler şeftali ve kirazdan sonra çilekte de iddialı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yurt içi ve dışındaki piyasalarda şeftali ve kiraz üretiminde elde edilen başarıya, kapalı alanda örtü altı çilek yetiştirmede de ulaşılması hedefleniyor.

Lapsekili üreticiler şeftali ve kirazdan sonra çilekte de iddialı
16.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:01

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yurt içi ve dışındaki piyasalarda şeftali ve kiraz üretiminde elde edilen başarıya, kapalı alanda örtü altı çilek yetiştirmede de ulaşılması hedefleniyor.

İhracata yönelik şeftali ve kiraz ihracatıyla adını son yıllarda duyurmaya başlayan Lapsekili üreticiler, farklı ürünlere yönelmeye başladı. Bölgenin "meyve cenneti" olarak nitelendirdiği ilçede serada yapılan örnek uygulamanın ilk yılında başarılı sonuçlar alındı.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AA muhabirine, üretici Mehmet Sezen tarafından yaklaşık 300 metrekarelik az miktarda ve kapalı alanda üretim yapıldığını söyledi.

Üretim kapasitesinin artırılmasıyla daha uzun bir üretim planlanmasının amaçlandığını belirten Şahin, "Bu da senelik yaklaşık 5 ila 7 ton çilek üretimi demek. Hedef ilk etapta böyle. İlçemizde şeftali ve kiraz ön planda ancak üreticilerimiz diğer türlerde de ısrarlı. Bu örnek uygulama için üreticimizi kutluyor ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Lapseki daha önce örtü altı üretimi yapılmamış bir ilçe"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da Lapseki'de örnek uygulama hariç bugüne kadar kapalı alanda örtü altı çilek yetiştirilmediğini anlattı.

Lapseki'nin, meyveciliğin ön planda tutulduğu bir bölge olduğunu vurgulayan Kaçan, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ülke genelinde örtü altı üretim artışı oldu. Örtü altı üretimin birçok artısı var. İlçemiz şeftali ve kiraz üretiminden yana göz bebeği bir yer. Üreticimiz ne kadar kendi kontrolüne alabilirsen, çevresel şartlardan uzaklaştırabilirsen hep üreticimizin lehine olur. İlaç olsun gübre olsun örtü altının faydaları çoktur. Mesela hava kapalı, işçi getiriyorsunuz, kısa zaman sonra yağmur yağdığı zaman işe ara veriyorsunuz, o gün iş bitiyor ama serada öyle değil. İşçiyi istediğin zaman seraya getirebilirsin. Üreticimiz elektrik de çekmiş. Gece bile ürün toplayabilir. O yüzden örtü altı çok faydalı. Bu üretimde kontrol üreticide. Umarım şeftali ve kirazdan sonra çilek gibi farklı türlerde de ilçemizin adını duyurmayı başarabiliriz."

"Kapalı alanda verim, açık alana göre yüzde 50 fazla"

Üretici Mehmet Sezen de şeftali ve kirazın yetiştirme sürecinin çok zahmetli olduğuna işaret ederek, uzun araştırmalar sonrası çilek yetiştirmeye başladığını aktardı.

Sezen, "Sistem çok güzel çalışıyor. Sulamasından gübrelemesine kadar tüm çalışma titizlikle sağlanıyor. Verim ise açık alana göre yüzde 50 fazla. Bunun nedeni ise yağmur, hastalık, fırtına görmüyor ürün. Bu yüzden verim de kat kat artıyor." dedi.

10 bin kökten üretim yaptığını vurgulayan Sezen, araştırmalarına göre, bir kökten 1 ila 3,5 kilogram ürün alınabildiğini kaydetti.

Sezen, "Biz bir kökten bir kilogram alsak 10 ton yapar. En kötü 5 ton alsak bile buranın maliyeti 50-60 bin lira civarı. Bu serayı 3 yıl üzerinden hesaplasak, sera 1 yıl kendine, 2 yıl ise size çalışıyor. Her yönden avantajımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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