Lapsekili şoförler HES uygulaması hakkında bilgilendirildi
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Lapsekili şoförler HES uygulaması hakkında bilgilendirildi

Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Lapsekili şoförler HES uygulaması hakkında bilgilendirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan şoförler, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan şoförler, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması hakkında bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Hükümet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Lapseki-Çardak hattında çalışan otobüs, şehir içi ve köy minibüslerinin şoförlerine HES uygulaması anlatıldı.

Toplantıda, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Abdulkadir Tunç, sürücülere bu uygulaması nasıl kullanmaları gerektiğini anlatıp, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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