Lapseki Voleybol Turnuvasına Hazırlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan "Plaj Voleybolu Turnuvası"na hazırlanıyor.



Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuva için Dalyan Mahallesi'nde özel bir alan hazırladıklarını söyledi.



Turnuvanın 21-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, "Turnuvamız uluslararası olacak şekilde düzenlenecek. Buraya çeşitli ülkelerden sporcuların katılmasını bekliyoruz. Bu anlamda çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye olarak tribünleri yeniliyoruz. Ayrıca alanda sporcularımız rahat maçlar oynaması için çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlik olacak." dedi.



Başkan Yılmaz, erkekler ve bayanlar olarak iki kategoride yapılacak turnuvada dereceye girenlere para ödülü verileceğini sözlerine ekledi.