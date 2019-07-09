Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atama

Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atama

Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ali Kaçan, görevine başladı.

Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atama

Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ali Kaçan, görevine başladı.

Daha önce aynı kurumda 9 yıl görev yapan, ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 3 yıl çalışan Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.
Lapseki'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kaçan, ilçede başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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