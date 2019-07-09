Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atama

Lapseki Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ali Kaçan, görevine başladı.

Daha önce aynı kurumda 9 yıl görev yapan, ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 3 yıl çalışan Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

Lapseki'de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kaçan, ilçede başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA