Lapseki Tarım Müdürlüğünde yeni dönem

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ali Kaçan atandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 3 yıl görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan, Lapseki'ye İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Belediye Başkan Vekili Mustafa Kafadar, Ali Kaçan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaçan, ilçede başarılı bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını kaydetti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA