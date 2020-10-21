"Lapseki şeftalisi"nde rekolte yüzde 20 arttı

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu sezon elde edilen rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu sezon elde edilen rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçede 35 bin 600 dekar arazide "erkenci", "orta" ve "geççi" olmak üzere 3 dönemde yılda toplam 100 bin ton civarında şeftali üretiliyor.

Lezzeti, aroması, rengiyle diğer çeşitlerden ayrılan ve yurt içi ile yurt dışına satılan "Lapseki şeftalisi"nde bu sezon rekolte 120 bin ton olarak gerçekleşti. Eylül ayı başında hasadına başlanan "geççi" şeftaliler ilçenin bazı bölgelerinde ay sonuna kadar toplanmaya devam edecek.

"Her yıl 70 bin ton ihracat yapıyoruz"

Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, AA muhabirine, ilçeden yılda ortalama 70 bin ton şeftali ihraç edildiğini söyledi. Özellikle Rusya'da önemli bir şeftali pazarı bulunduğunu dile getiren Kaçan, şu bilgileri paylaştı:

"Sezon başında meyve çiçekteyken araziyi gezdiğimizde 'Bu yıl güzel meyve olacak' demiştik. Çanakkale ve Lapseki tüm illeri geride bırakarak şeftali ve nektarin üretiminde birinci sırada geliyor. Çanakkale'nin şeftali ve nektarin üretiminin yüzde 70'i Lapseki'den karşılanıyor. İlçede şeftali üretimi mayıs ayının ilk haftasında başlıyor ve ekim ayı ortalarına kadar sürüyor. Bu yıl çok iyi bir sezon geçirdik."

Kaçan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde üreticilerin kendilerinden aldıkları izinle meyve bahçelerinde işlerini takip ettiğini anlattı.

Lapseki'de yetişen şeftalinin kalite, renk, tat ve aromasının önemli bir tercih nedeni olduğunu vurgulayan Kaçan, üretimde, kalitede ve ihracatta her zaman önde olduklarını ifade etti.

"Geç cins şeftalinin fiyatında kilogram başına 3 liralık artış var"

Üreticilerden Halil Ergün de bu yıl üretim ve fiyatlardan çok memnun olduklarını belirtti.

Şeftaliyi iyi fiyatlardan sattıklarını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl geç cins şeftaliler sezon açılışında kilogramı 5 liradan alınmaya başlanmış, fiyatlar 10 liraya kadar yükselmişti. Bu yıl ise sezon açılışı 8 liradan başladı ve 12-13 liraya kadar yükseldi, Allah bereket versin. Elmanın 1,5 liraya satıldığı bugünlerde şeftalinin kilogramının 13 lira olması memnuniyet verici. Bölgemizin iklim yapısından, bizde geç cins şeftaliler daha çok yetişiyor. Ege Bölgesi'nde bu tür geç cins şeftaliler 20 gün önce bitti. Bölgemiz bu konuda her zaman bir numara."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin