Lapseki şeftalisi markalaşma yolunda

Lapseki şeftalisinin markalaşması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılacak.

Lapseki şeftalisinin markalaşması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılacak.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Lapseki Ziraat Odasının ortaklaşa düzenlediği markalaşma çalışması tamamlandı.

Belediye ek hizmet binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, Doç. Dr. Engin Gür, Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Kaymakamı Fatih Çelikkaya ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından şeftali yetiştiriciliği yapanlara süreç hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, burada yaptığı konuşmada, Lapseki şeftalisinin coğrafi işaret başvurusunda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ise 20 gün içerisinde son başvurunun yapılacağını belirtti.

Sevim, bu süreç sonrasında Lapseki şeftalisinin tüm dünya tarafından tanınan bir marka haline geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin