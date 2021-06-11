Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uçmaz - Haberler | Sağlık

Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yüzme alanlarından alınan numunelerin bazılarında bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine denize girilmesi yasaklandı.

Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yüzme alanlarından alınan numunelerin bazılarında bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine denize girilmesi yasaklandı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Lapseki sahillerinden alınan numuneler sonucunda Dalyan yüzme alanı ve Kökez mevkiinde denize girmenin sakıncalı olduğu bildirildi. Konuya ilişkin Lapseki Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; "Çanakkale İI Sağlık Müdürlüğünün göndermiş olduğu 2021 yılı Yüzme Suyu İzlem Noktaları Numune Alma Takvimi doğrultusunda 31.05.2021 tarihinde Kökez Mevki Yüzme Alanı ve Dalyan Yüzme Alanından alınan deniz suyu numunelerinin, Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre; Kökez Mevki Yüzme Alanı Bölgesi: 1200 Enterokok, 1800 Escherichia Coli Dalyan Plajı Yüzme Alanı Bölgesi: 1400 Enterokok, 1600 Escherichia Coli Yüzme alanlarında bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu sebeple, 2021 yılı deniz suyu numune alma planı doğrultusuna 14.06.2021 tarihinde alınacak numuneler sonuçlanana kadar belirtilen bölgelerde denize girilmesinin yasaklanarak gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çocuklar denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor

1400 Enterokok bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilen Dalyan yüzme alanında çocuklar denizin keyfini çıkarıyor. Evlerde bunalan çocukların aileleriyle birlikte plaja gelerek denize girdiği görüldü. Suyun çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, salya tehdidine aldırış etmeden deniz, güneş ve kumun tadını çıkarıyor.

Dalyan Plajı işletmecileri endişeli

Dalyan Yüzme Alanı İşletmecisi Ogün Ustabaşı korona virüsün ardından deniz salyası tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Ustabaşı, "Sezonumuz başladı. Sektörümüz tehdit altındaydı. Şu anda da salya dolayısıyla deniz kirliliği söz konusu. Zannedersem çalışmalar başladı. İnşallah bir sonuç alırız. Sektörümüz büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Bu salya olayı devam ederse bizi çok zor günler bekliyor. Sektörümüz içerisinde borcu olanlara Allah kolaylık versin" dedi.

Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı
Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı
Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı
Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uçmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Diego Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 13:26:26. #1.13#

title