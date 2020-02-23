Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu
Haberler » Güncel » Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu - Haber

Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu

Lapseki Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda seçime tek liste halinde giren Mehti Arıcı yeniden başkan seçildi.

23.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:27
Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Arıcı oldu

Köyleri Dayanışma ve Lapseki Muhtarları Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda seçime tek liste halinde giren Mehti Arıcı yeniden başkan seçildi.


Hizmet binasında gerçekleşen genel kurulda Belediye Başkanı , AK Pati İlçe Başkanı Namık Ergin, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim de yer aldı. Açık oylamayla yapılan genel kurulda tek listeyle seçime giren Arıcı, "Yeni dönemde de hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler