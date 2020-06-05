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Lapseki kirazı çay bardağı boğumundan geçmiyor

Lapseki kirazı çay bardağı boğumundan geçmiyor Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretilen, piyasa adı 'Lapseki Devi' unvanıyla anılan kirazlar, çay bardağı boğumundan geçmiyor.

05.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:30

Lapseki kirazı çay bardağı boğumundan geçmiyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretilen, piyasa adı 'Lapseki Devi' unvanıyla anılan kirazlar, çay bardağı boğumundan geçmiyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 12 yıldır kiraz üreticiliği yapan Cihan Gündüz yaptığı açıklamada; "Bu kirazın adı Lapseki devi. Bölgeye özel bir kiraz cinsi bu. İhracattan öte İstanbul'un lüks semtlerinde önemli bir pazar payına sahip. Kilosu 30 ila 35 lira arasında alıcı buluyor. Çok kaliteli bir ürün. 12 yıldan beri bu işi yapıyorum. İki yüz elli kadar farklı cinslerde kiraz ağacım var" dedi.

Yirmiye yakın işçi çalışan tarlada günde 300 ila 400 kilo arasında kiraz hasat ediliyor.

Kiraz türlerine Türk liderlerinin adını verdi

Kiraz üreticisi Cihat Gündüz kiraz cinslerini tanıtan özel bir tabela hazırlattı. Kiraz türlerine Türk liderlerin adını veren üretici Gündüz, hazırlattığı tabelayı kiraz bahçesinin girişine dikti. Vatandaşlar tarafından da ilgi gören tabelada; Mustafa Kemal Atatürk (Spinal Az ama Öz), Recep Tayyip Erdoğan ( Lapseki Devi Erken ve İri), Devlet Bahçeli (Early-Rory İri ve Kaliteli), Turgut Özal (İznik Karası Koltuk Ali Kirazı), Muhsin Yazıcıoğlu ( Regina - Kraliçe İngiliz Kraliyet Ailesi Bu Kirazı Yer) isimleri yer alıyor.

Lapseki kirazı çay bardağı boğumundan geçmiyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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