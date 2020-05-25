Lapseki Kaymakamı Şahin'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret
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Lapseki Kaymakamı Şahin'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bayramda tarlalarında kiraz ve erik hasat eden çiftçileri ziyaret etti.

Lapseki Kaymakamı Şahin'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret
25.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:22

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bayramda tarlalarında kiraz ve erik hasat eden çiftçileri ziyaret etti.

Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile ilçedeki meyve bahçelerini gezdi.

Şubaşı köyündeki bir bahçeye giden Şahin, kiraz ve erik hasat eden çiftçilerle sohbet etti.

Şahin, ürünlerin değerli bir şekilde pazara ulaşmasını ve çiftçilere bol kazanç dileyerek, tarım alanındaki üretimin sekteye uğramaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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