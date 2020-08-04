Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya görevine başladı
Çanakkale'nin Lapseki Kaymakamlığına atanan Dr. Fatih Çelikkaya göreve başladı.
04.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:15
Çanakkale'nin Lapseki Kaymakamlığına atanan Dr. Fatih Çelikkaya göreve başladı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden Lapseki Kaymakamlığına atanan Çelikkaya, ilçeye geldi.
Makamına geçen Çelikkaya, burada ilçe ve kaymakamlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Fatih Çelikkaya, evli ve 2 çocuk babası.
Kaynak: AA