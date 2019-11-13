Lapseki hayvan barınağında aşılama çalışması

13.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:32

Lapseki Belediyesi hayvan barınağında bulunan 91 hayvana yönelik aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Lapseki Kaymakamlığı başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Lapseki Belediyesi iş birliğinde düzenlenen çalışma kapsamında hayvan barınağında bulunan hayvanlara hastalık ve zararlılara karşı aşılama ve bakım işlemi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bırakılan veya bulunan hayvanların bakımının yapıldığı barınakta bu çalışmaların iş birliği halinde yürütüldüğünü bildirdi.

Kaçan, çalışmaların belli periyotlarda süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA