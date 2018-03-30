Lapseki Hayır Komitesi'nden Mevlid-i Şerif

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Gazi Süleyman Paşa camisinde Afrin şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Lapseki ilçesinde yer alan Gazi Süleyman Paşa camisinde Afrin şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Hayır komitesi tarafından organize edilen programda Cuma Namazı öncesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi. Tarihi Çınaraltı Meydanında devam eden etkinlik, verilen ikramlarla son buldu. Davetliler arasında Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. - ÇANAKKALE