Lapseki Devlet Hastanesi Hizmete Başladı

Yapımı tamamlanan Lapseki Devlet Hastanesi yeni binası hizmet vermeye başladı



Hastanenin tamamlanmasının ardından eksik kalan yol çalışmalarına belediye ekiplerince başlandı. Ekipler, hava koşulları nedeniyle tamamlanamayan bölümlerin bitirilmesi için aralıksız çalışma gerçekleştirdi.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm birimleriyle hizmete başlayan hastanenin son derece modern donanıma sahip olduğunu söyledi.



Bu kapsamda hastane yollarının tamamlanması için çalışma yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Bu bölge daha önce araziydi. Buraların yola dönüşmesi, sokak haline getirilmesi çok kolay bir iş olmadığından yaklaşık iki aydır uğraşıyoruz. Artık toparlamaya başladık çok şükür. Bir taraftan hastanemiz hizmet veriyor, diğer taraftan yol çalışmamız devam ediyor. Artık sona geldik. Birkaç gün içerisinde tamamlamış olacağız." dedi.