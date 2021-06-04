'Lapseki Devi' kiraz hasadı başladı
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'Lapseki Devi' kiraz hasadı başladı

'Lapseki Devi' kiraz hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen ve 'Lapseki Devi' olarak bilinen kirazın hasadı yapılıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen ve 'Lapseki Devi' olarak bilinen kirazın hasadı yapılıyor.

İç piyasada yoğun talep gören kiraz, aroması, iriliği ve tadı ile tüketicilerin dikkatini çekiyor. İlçede meyve üreticiliği yapan Cihat Gündüz dört gözle beklenen hasat zamanının başladığını belirterek, "Lapseki devi çok iri ve çok lezzetli bir kiraz. Toprağımızın ve coğrafyamızın güzelliği bu. İstanbul'da kilosu 50 liraya kadar alıcı buluyor. Sezon başladı. Umutluyuz ve güzel gidiyor. Bundan sonra halk arasında pıs pıs denilen Napolyon kirazımız var. Coğrafi konum olarak çok iyi yerdeyiz" dedi.

1 tane kiraz 22 gram geliyor

Kirazların irilik bakımında göze hitap ettiğini de aktaran Gündüz, "Gösterişi çok güzel ve 40 kalibreye kadar büyüyor. 1 adet kiraz 22 grama kadar ağırlık oluşturuyor" diye konuştu.

22,16 mm çapa sahip olan 1 lira, kiraz ile yan yana geldiğinde oldukça ufak kaldığı gözlerden kaçmıyor. İşçiler gün boyunca sırıklara çıkarak ağaç üzerinden meyve topluyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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