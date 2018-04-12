Lapseki'den, Afrin'deki Mehmetçiğe Hediye

Lapseki Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan öğretmen, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından, Afrin'de görev yapan askerlere hediyeler gönderildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen projede askerlere yönelik onlarca hediye paketi hazırlandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurettin Yiğit yaptığı açıklamada;" TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla zeytin Dalı Harekatı yürütülmektedir. Söz konusu harekatta görev alan güvenlik güçlerimize destek olmak ve moral vermek amacıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün isteği doğrultusunda ilçe genelinde kurumumuza bağlı açılan kurslarda görevli öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan hediyelerimizi gönderiyoruz. HEM olarak bu güzel davranışta emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bölgede vatanın her köşesinde fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçiğimize sevgilerimizi selamlarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ÇANAKKALE