Lapseki'deki halk pazarında koronavirüs tedbirleri Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe dışından gelen esnafın tezgah açmaması kararlaştırıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçe dışından gelen esnafın tezgah açmaması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas, halk pazarını gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ilçe dışından gelenlere halk pazarında tezgah açtırmamayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, İçişleri Bakanlığının sebze, meyve ve temizlik maddeleri satıcıları dışında giyim, ayakkabı ve zücaciye gibi birimlerin iptal edilmesinin ardından halk pazarının biraz daha sakin olduğunu belirtti.

Vatandaşların da esnafın da kurallara uyduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz gerekli önlem ve çalışmaları yaptı. Tezgahlar arasında belirlenen mesafelere esnafımızın hepsi uyuyor. Bunun yanında yine dezenfekte stantlarımız pazarımızda mevcut ve ekiplerimiz vatandaşımızı bu konuda uyarıyorlar. Biz bütün önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmaları. Ne olur evlerinizde kalın, bizim ekiplerimiz size ne ihtiyacınız varsa getirir."

Kaynak: AA