Lapseki'de TKDK bilgilendirme toplantısı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Belediye Sahil Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ile bazı kurumların müdürleri katıldı.
TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender, bilgilendirme toplantısında, slayt eşliğinde desteklemelerle ilgili bilgi verdi.
Toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.
Kaynak: AA