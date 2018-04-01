Lapseki'de Süt Sığırcılığı Kursu

Lapseki ilçesinde, "Kırsal Kalkınma ve Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" çalışması kapsamında süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 80 saatlik kurs Nusratiye köyünde gerçekleştirildi.

Doğandere ve Beypınar köylerinden gelen kursiyerlerin de katıldığı kursta 53 kişi eğitim aldı.

Kursta hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı ve beslenme konularında kursiyerlerin teorik ve pratik bilgi edinmeleri, edindikleri bilgileri üretimde kullanmaları ve köylerindeki diğer üreticilere de aktarmaları hedeflendi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Nurettin Yiğit, yaptığı açıklamada, bu kursların belli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Yiğit, "Bu kurslarla hayvancılıkta verimin ve kalitenin artırılabileceğini, böylece tarımsal gelişmelere ve ekonomiye katkı sağlanacağına inanıyoruz. Bu amaçla bu güne kadar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile beraber arıcılık, budamacılık, gübreleme, fidan üretimi ve sürü yönetimi gibi bir çok kurs planladık. Bu tür kurslarımızı açmaya devam edeceğiz." diye konuştu.