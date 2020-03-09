Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar
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Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar

Çanakkale'nin Lapseki içesinde Lapseki-Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.

09.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:36
Lapseki'de sokak hayvanları için toplandılar

Çanakkale'nin Lapseki içesinde Lapseki-Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan sahil Sosyal Tesisler'de gerçekleşen oturuma Dayanışma Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Timur Ugan da katıldı. Yeni yönetim organlarının seçildiği genel kurulda, güncellenen hayvan hakları kanunlarındaki çalışmalar anlatıldı. İlçede hayata geçirilmesi planlanan bakım evi, veteriner hekim ve hayvan dostu personel alımı konuları tekrar gündeme getirildi. Mevcut Başkan Hüveyda Gül yapılan oylamada yeniden Lapseki-Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği başkanı seçildi.


Gül toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Lapseki'de yapılacak projesi ve bütçesi hazır bakım evi, veteriner hekim ve hayvan dostu personel alımı konuları bugün tekrar gündeme geldi. Bu yönetimin bir an önce hayata geçirmeyi istediği projelerin başında yer alıyor. Bugün çok değerli bir katılımcı da aramızda yer aldı. Ben Dayanışma Hayvan Hakları Federasyon Başkanı Timur Ugan'a verdiği desteklerden dolayı arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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