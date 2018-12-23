Lapseki'de Okullara Spor Malzemesi Yardımı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe merkezindeki okullara futbol, voleybol ve basketbol topu hediye etti.

Okulları ziyaret eden Yılmaz, öğrencilerle sohbet edip, taleplerini dinledi.

Yılmaz, bazı okul bahçelerinde halı saha olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yapılan okulun kapalı spor salonu olacak ve orada bütün imkanlarınız olacak. Devletimiz sizler için bütün imkanlarını sunuyor. Sizlerden isteğim kötü alışkanlıkların olduğu alanlardan uzak durun. Zamanınızı daha çok kütüphanelerde kitap okuyarak, halı sahalarda, spor salonlarında spor yaparak geçirin. Sizler yarınlarımızın geleceğisiniz ve bizim için çok değerlisiniz."

Başkan Yılmaz daha sonra okullara futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti.

Kaynak: AA