Lapseki'de Öğrenci Servis Ücretleri Belirlendi

Lapseki'de Öğrenci Servis Ücretleri Belirlendi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde öğrenci servis ücret tarifesi belli oldu.

Lapseki'de Öğrenci Servis Ücretleri Belirlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğrenci servis ücret tarifesi belli oldu.

Öğrenci servis ücretlerinde sabah-akşam seferi 105 TL, sabah-öğle-akşam seferleri 150 TL, anaokulu öğrencileri için sabah akşam seferleri 115 TL olarak belirlendi. Lapseki belediyesi servis aracında öğrenci taşıma ücretleri 4 TL'de kalırken, kişi başı taşıma ücretleri 5 TL'den 6 TL'ye çıkartıldı. - ÇANAKKALE