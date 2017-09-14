Lapseki'de Öğrenci Servis Ücretleri Belirlendi
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde öğrenci servis ücret tarifesi belli oldu.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğrenci servis ücret tarifesi belli oldu.
Öğrenci servis ücretlerinde sabah-akşam seferi 105 TL, sabah-öğle-akşam seferleri 150 TL, anaokulu öğrencileri için sabah akşam seferleri 115 TL olarak belirlendi. Lapseki belediyesi servis aracında öğrenci taşıma ücretleri 4 TL'de kalırken, kişi başı taşıma ücretleri 5 TL'den 6 TL'ye çıkartıldı. - ÇANAKKALE