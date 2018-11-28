Lapseki'de muhtarlarla buluşma toplantısı düzenlendi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Lapseki Hükümet Konağı'ndaki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonu"nda gerçekleştirilen toplantıya 39 muhtar katıldı. Toplantıda Özel İdare Müdürü Ahmet Alkan tarafından yıl içinde köylerde yapılan işlemler hazırlanan slayt gösterisiyle katılımcılara aktarıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir dönem muhtarlık yaptığını söyledi.

Muhtarların görevlerinin öneminden dolayı gece gündüz demeden yoğun bir çaba sarf ettiğini dile getiren Yılmaz, katılımcılara özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaymakam Tahir Şahin ise "Entegre bir şekilde büyüyen bir ilçeyiz. Bütün paydaşlarıyla istişareyle büyüyen bir ilçeyiz. Muhtarıyla, seçilmiş il genel meclis üyesi, belediye başkanıyla, kurum müdürleriyle hep beraber şehrin gelişmesine yönelik ortak kararlar alan bir ilçeyiz. Bugün ortaya çıkan bu kadar yatırımın, bu kadar güzel ürünün paydaşları bugün hepsi bir arada herkesin emeğiyle oluyor bunlar yani herkesin biraz katkısı var. Şehrimiz güzelleşiyor, büyüyor ve akıllı şehir yolunda ilerliyor. Yeni belediye binasıyla, yeni hükümet konağıyla beraberinde il özel idaresi kaynaklı aynı anda devam eden ve yapımı tamamlanmak üzere olan imam hatip lisesi, yanındaki yurdu, kapalı spor salonu ve beraberinde Dalyan mahallemizde yapımı yüzde 40 seviyesine ulaşan okulumuz ile her alanda çok ciddi yatırımlarla ilçemiz buluşuyor. Beraberinde çok büyük bir projeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerleyen bir projemiz var. '1915 Çanakkale Köprüsü'nde aynı zamanda ev sahibiyiz. Bir ayağına burada ev sahipliği yapıyoruz." dedi.