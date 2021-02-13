Lapseki'de meteoroloji uyarıları için toplantı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lapseki'de meteoroloji uyarıları için toplantı düzenlendi

13.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:22
Lapseki'de meteoroloji uyarıları için toplantı düzenlendi

Lapseki'de meteoroloji tarafından yapılan fırtına ve yağışlı hava uyarılarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Lapseki'de meteoroloji tarafından yapılan fırtına ve yağışlı hava uyarılarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il genel meclis üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin ile Özel İdare Müdür Vekili Aydın Şafak Kılıçaslan katıldı.

Çelikkaya, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken özellikle dağ köylerinin yollarının açık olması konusunda tedbirli olunmasını istedi.

İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer de toplantıda gerekli hazırlıkların yapıldığını, ilçe genelinde bir sıkıntı yaşanmaması için teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lapseki'de meteoroloji uyarıları için toplantı düzenlendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:24:32. #1.16#
title