Lapseki'de meteoroloji uyarıları için toplantı düzenlendi

Lapseki'de meteoroloji tarafından yapılan fırtına ve yağışlı hava uyarılarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Lapseki'de meteoroloji tarafından yapılan fırtına ve yağışlı hava uyarılarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Kaymakam Dr. Fatih Çelikkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il genel meclis üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin ile Özel İdare Müdür Vekili Aydın Şafak Kılıçaslan katıldı.

Çelikkaya, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken özellikle dağ köylerinin yollarının açık olması konusunda tedbirli olunmasını istedi.

İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer de toplantıda gerekli hazırlıkların yapıldığını, ilçe genelinde bir sıkıntı yaşanmaması için teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin