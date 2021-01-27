ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı

27.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:49

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Gece yarısından sonra başlayan yağış nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Ergin ile çalışma yapılan köy yollarında incelemelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, "Kar yağışı üst kesimlerde devam ediyor. Şu an 20-30 santimetre kadar var. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı köy yolumuz yok, çalışmalar gece boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı
ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı
ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı
ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE - Lapseki'de kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 16:49:50. #1.15#
title