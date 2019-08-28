Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılmaya başlandı.
Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılmaya başlandı.
İlçe merkezi, belde ve köylerde muhtarlıklar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 600 aileye 750'şer kilogram kömür yardımı yapılıyor.
Dağıtımlar, daha sağlıklı yürütülmesi ve ailelere zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla vakıf görevlilerince mahalle muhtarları eşliğinde gerçekleştiriliyor.