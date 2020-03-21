Lapseki'de halk pazarında esnaf ve vatandaşa eldiven dağıtıldı ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarında, esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarında, esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıttı.

Lapseki Belediyesi zabıta ekipleri, halk pazarında incelemelerde bulundu. Zabıtalar, esnaf ile alışveriş için gelenlere maske ile eldiven dağıttı. Esnaftan, hijyen kurallarına uymaları, müşteriye sebze ve meyveleri seçerek almalarına izin vermemeleri ve sosyal mesafenin korunması istendi.Konuyla ilgili olarak Lapseki Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Duyarlı halkımıza ve esnafımıza teşekkür ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde bulunan salgın virüse karşı zabıta ekiplerimiz, halkımızın ve esnafımızın daha rahat alışveriş yapabilmesi için hem esnafımıza hem de pazara gelen vatandaşlarımıza kolonya sunuyor, eldiven dağıtıyor ve esnafımızı bilgilendiriyor. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatacağız" denildi.

Kaynak: DHA