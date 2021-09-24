Lapseki'de 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi' tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lapseki'de "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" tanıtıldı

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Lapseki'de

Çanakkale'de damlama sulama yöntemiyle çeltik ve yem bitkisi ekim nöbeti uygulamasının yaygınlaştırılması amacı ile "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" Lapseki'de tanıtıldı.

ÇELTİK, KONYA (AA) - Çanakkale'de damlama sulama yöntemiyle çeltik ve yem bitkisi ekim nöbeti uygulamasının yaygınlaştırılması amacı ile "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" Lapseki'de tanıtıldı.

Lapseki'ye bağlı Doğandere köyünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün tarımsal üretimin arttırılması için söz konusu projeyi başlattığını söyledi.

Proje kapsamında 11 üreticiye, 4 bin 800 kilogram çeltik tohumunun yüzde 75 hibe ile verildiğini anlatan Kaçan, "178 dekarlık alanda proje kapsamında çeltik ekimi yapılmıştır. Salma sulama ile 152 dekarlık tarım arazisinde çeltik yetiştirilmekte olup, toplam 330 dekarlık alanda çeltik üretimi yapılmaktadır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise "Ülkemiz ve tüm dünya genelinde her geçen gün su kısıtları olmaya başladı. İklim değişikliği sebebiyle dünyanın her yöresinde iklimdeki farklılıklar nedeniyle yağmurların düzensiz yağması nedeniyle birtakım sıkıntılar oluşmaya başladı tabi ki çeltik ürünü de klasikleşmiş bir şekliyle su içerisinde yetiştirilir fikri herkes tarafından benimsenmiş ve kanıtlanmış. Biz buna farklı bir boyut getirmek istedik. Son üç yılda özellikle Biga ilçemizde çeşitli alanlarda üreticilerimize sürekli dirsek temasında bulunduk ve yaptığımız uygulamalarda baktık ki damla sulamayla çeltik ekimi de yapılabiliyor. Geçtiğimiz yıl Biga ilçemizde 550 dönümlük alanda üreticilerimiz tarafından kendi imkanlarıyla dama sulamayla çeltik üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl Lapseki olarak baktığımızda 184 dekarlık bir alanda çeltik damla sulama ekimi yapıldığını görüyoruz ve 11 çiftçimiz yüzde 75 hibeli çeltik üretimi yaptılar ürünler oldukça güzel kendilerini kutluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Özel İdare Müdürü Özgür Sürer, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, çevre köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

Lapseki'de Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi tanıtıldı

Lapseki'de Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi tanıtıldı

Lapseki'de Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi tanıtıldı

Lapseki'de Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi tanıtıldı

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mehmet Muş Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Burak Yamantürk
Spor Kerem Aktürkoğlu Rıza Çalımbay Marcao Balotelli
Tüm Haberler Devlet Bahçeli Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lapseki'de 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi' tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:25:41. #1.11#