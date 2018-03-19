Lapseki'de Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü Kutlamaları
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi 103. Yıl Dönümü" bugün gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle devam etti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi 103. Yıl Dönümü" bugün gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle devam etti.
İlçe şehitliğinde gerçekleşen program Saygı Duruşunun ardından istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakamlık makamı adına çelenk sunumunun yapılmasının ardından ilçe müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kur'anı Kerim okunarak, dualar edildi. Buketlerin anıta sunulmasıyla birlikte program sona erdi. - ÇANAKKALE