Lapseki'de Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan eski hastane alanına şehitlik yapılıyor
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Lapseki'de Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan eski hastane alanına şehitlik yapılıyor

Lapseki'de Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan eski hastane alanına şehitlik yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Savaşları sırasında ilçelerinde sargı hastanesi olarak kullanılan alana şehitlik yapımını sürdürdüklerini bildirdi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Savaşları sırasında ilçelerinde sargı hastanesi olarak kullanılan alana şehitlik yapımını sürdürdüklerini bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1915'te yaşanan Çanakkale Savaşları'nda Lapseki'de 1200 yataklı sargı hastanesi bulunduğunu söyledi.

Bu bölgeye şehitlik yapılması için proje hazırladıklarını belirten Yılmaz, çalışmaları kısa sürede tamamlayıp şehitliği ziyarete açacaklarını ifade etti.

Şehitliğin 25 metre yüksekliğinde olacağını ve özellikle anıt yapısının birçok noktadan görülebileceğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anıta tepeden bakıldığında ay yıldız formu oluşmaktadır. Yükselen hilal formuna farklı açılardan bakıldığında, Lapseki ilçemizin baş harfi olan 'L' harfini, boğazın iki yakasının savaş bağlamındaki karşılıklı ilişkisini, dalgalanan bir bayrağı, yine bakış açısına göre bir cami minaresi silüetini çağrıştıracaktır. Böylece, milli birlik ve mücadelemizin en kıymetli simgelerinden olan Çanakkale Savaşları'nın taşıyıcısı olduğu milli ve manevi değerleri simgeleyen bir yapı oluşacaktır. Yıldızın bulunduğu nokta şehitleri temsil edecek şekilde kırmızı çiçeklerden oluşmaktadır. Yıldızdan itibaren, hilalin ortasındaki kapıya uzanan alanın zeminine Çanakkale Boğazı silueti işlenecektir. Yıldızın olduğu nokta ise boğaz haritasında Lapseki'nin konumunu gösterecektir. Hilalin ortasında bulunan kapıdan temsili şehitliğe geçiş ve yönlendirme sağlanacaktır. Hilal formunun cephesi, soyut formlar ile bezenecektir.

2 metre yükseklikte ve L şeklinde alanı çevreleyen yan duvarlarda Lapseki'nin Çanakkale Savaşları kapsamındaki önemini ifade eden 100x300 santimetre ebadında çizim, fotoğraf ve rölyeflerden oluşan bir kompozisyon yer alacaktır. Bu anıt ile kaymakamlık arasında kalan ve park olarak düzenlenen yeşil alanın ortasında, üç figürden oluşan ve Lapseki'nin Çanakkale Savaşları ile ilişkisini temsil eden bir anıt heykel uygulaması da hayata geçirilecektir."

Lapseki'de Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan eski hastane alanına şehitlik yapılıyor
Lapseki'de Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan eski hastane alanına şehitlik yapılıyor
Lapseki'de Çanakkale Savaşları sırasında kullanılan eski hastane alanına şehitlik yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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