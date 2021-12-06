Lapseki'de asfalt yol yapım çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dişbudak, Nusretiye ve Çataltepe köyleri arasında beton asfalt yol çalışmaları sürüyor.

Beraberindekilerle yol yapımını inceleyerek bilgi alan AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki 5 köyün beton asfalt ile buluştuğunu bildirdi.

Namık Ergin, şu bilgileri paylaştı:

"Bu bölgelerimizin grup yollarında ulaşım anlamında bu çalışmaya gerçekten çok ihtiyacı vardı. Biz de köy ziyaretlerimizde bu yolları yapacağımızın sözünü vermiştik, bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgedeki yollarımızın tamamlanmasının ardından Beyçayır köyümüzden devam eden Karamusalar ve Eçialan bölgesi yoluna geçeceğiz Allah'ın izniyle. Amacımız Lapseki bölgesinde ulaşım anlamında hiçbir sorun kalmaması ve 2023 yılına kadar da bunu yapacağız, bizler bu işin takipçisi olacağız. Bu çalışmaları yaparken özellikle Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri, İlçe Kaymakamımızın ciddi anlamda çok büyük katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Teknik inceleme gezisine, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili köylerin muhtarları katıldı.